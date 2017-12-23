محاكمة بديع وآخرين في أحداث البحر الأعظم 28 يناير

نجوى عبد العزيز:قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و13 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، بقضية "أحداث البحر الأعظم"، إلى جلسة 28 يناير للمرافعة.كانت النيابة أسندت إلى المتهمين قيامهم بارتكاب جر

نجوى عبد العزيز:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و13 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، بقضية “أحداث البحر الأعظم”، إلى جلسة 28 يناير للمرافعة.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين قيامهم بارتكاب جرائم عديدة، منها: “التجمهر والإرهاب والشروع في القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية”وكانت محكمة الاستئناف، قضت في وقتٍ سابق بقبول طلب رد الدائرة السابقة التي كانت تنظر القضية برئاسة المستشار معتز خفاجى، بعدما كان دفاع محمد بديع، تقدم بطلب لرد هيئة المحكمة، بداعي وجود خصومة بينها وبين المتهمين بالقضية.