محاكمة بديع وآخرين في أحداث البحر الأعظم 12 نوفمبر

كتبت نجوى عبدالعزيزقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و13 آخرين، من قيادات الجماعة، في قضية "أحداث البحر الأعظم"، إلى جلسة ١٢ نوفمبر المقبل للاستماع إلى مرافعة النيابة.أسندت لبقية المتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر و

كتبت نجوى عبدالعزيز

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و13 آخرين، من قيادات الجماعة، في قضية “أحداث البحر الأعظم”، إلى جلسة ١٢ نوفمبر المقبل للاستماع إلى مرافعة النيابة.

أسندت لبقية المتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع فيه واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام لعصابة هاجمت طائفة من السكان، وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، وإتلاف ممتلكات المواطنين.

كما أسندت النيابة، للمتهمين محمد بديع، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، وعصام العريان؛ تهمة التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد، وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة.