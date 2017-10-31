محاكمة بديع وآخرين بـفض رابعة 7 نوفمبر

نجوى عبد العزيزقررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان وآخرين بـ «فض اعتصام رابعة»، لجلسة 7 نوفمبر المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات.كانت النيابة قد أسندت للمتهمين، عددًا من التهم، منها &la



نجوى عبد العزيز

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان وآخرين بـ «فض اعتصام رابعة»، لجلسة 7 نوفمبر المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين، عددًا من التهم، منها «تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف، وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم.