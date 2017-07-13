محاكمة بديع في أحداث البحر الأعظم .. ١٧ أغسطس

نجوى عبد العزيز: أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوت حجازي، بتهمة التحريض على ارتكاب أعمال عنف بشارع البحر الأعظم، بعد عزل محمد مرسي لـــ ١٧ أغسطس المقبل، لحضور ال



نجوى عبد العزيز:



أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوت حجازي، بتهمة التحريض على ارتكاب أعمال عنف بشارع البحر الأعظم، بعد عزل محمد مرسي لـــ ١٧ أغسطس المقبل، لحضور الشهود.

أسندت النيابة للمتهمين، محمد بديع، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام العريان، تهمة التحريض على ارتكاب أعمال عنف وإرهاب وقتل عمد، وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين، ومقاومة السلطات، وإمدادها بالأموال والأسلحة.

كما أسندت لباقى المتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب، والتجمهر، والقتل العمد والشروع فيه، واستعراض القوة، وفرض السطوة، والانضمام لعصابة هاجمت طائفة من السكان، وقاومت رجال السلطة العامة بالسلاح لمنع تنفيذ القانون، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والأسلحة البيضاء، وإتلاف ممتلكات المواطنين.

