محاكمة المغربي وجرانة 19 سبتمبر

نجوى عبد العزيز: قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية وعضوية المستشارين مجدي البيومي وسامح عثمان تأجيل محاكمة زهير جيرانة وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وخالد مخلوف، لاتهامهم بالتربح والاستيلاء علي أراضي الدولة، لجلسة 19…

نجوى عبد العزيز: قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية وعضوية المستشارين مجدي البيومي وسامح عثمان تأجيل محاكمة زهير جيرانة وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وخالد مخلوف، لاتهامهم بالتربح والاستيلاء علي أراضي الدولة، لجلسة 19 سبتمبر المقبل. وحضر المتهم أحمد المغربي وزير الإسكان السابق وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنمية السياحة، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، طالب الدفاع أجل لورود تقريري لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات، والهيئة العامة للاستثمار والسياحة. كانت محكمة الجنايات قضت، في مارس 2013، ببراءة جرانة وزير السياحة الأسبق وأحمد المغربي وعدد من رجال الأعمال من تهمة الاستيلاء على أراضي الغردقة، وهو ما دعى النيابة العامة للطعن على الحكم القاضي بالبراءة، وألغت محكمة النقض حكم البراءة وقررت تسليم ملف القضية إلى إحدى دوائر الجنايات لإعادة محاكمة المتهمين.

