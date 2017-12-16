محاكمة المرشد في أحداث شرطة العرب ببورسعيد.. 22 يناير

نجوى عبد العزيز قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، وعضوية المستشارين محمود الربيعي وعماد المغربي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في أحداث العنف التي وقعت بمحافظة…

نجوى عبد العزيز





قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، وعضوية المستشارين محمود الربيعي وعماد المغربي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في أحداث العنف التي وقعت بمحافظة بورسعيد، أغسطس 2013، والمعروفة بـ«أحداث قسم شرطة العرب»، لجلسة 22 يناير؛ لاستكمال سماع الشهود.

كانت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد، قد أصدرت فى أغسطس 2015 حكمًا بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًّا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بنفس عقوبة السجن المؤبد غيابيًّا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًّا بالسجن المشدد 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.