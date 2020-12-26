محاكمة المتهم بحرق «سيدة الإسكندرية» 2 يناير

حددت محكمة الاستئناف جلسة 2 يناير القادم لاستئناف محاكمة المتهم “إبراهيم.ق”، 35 عاما، ميكانيكي سيارات، المتهم بقتل سامية.ح 60 عاما، حرقا عمدا مع سبق الإصرار والترصد، أمام محكمة الجنايات.

جاء ذلك بعدما رفضت المحكمة طلب رد الدائرة الأولى جنايات، الذي تقدم به محامي المتهم بحرق سيدة مسنة بمنطقة العصافرة ومصادرة مبلغ الكفالة وقدره 300 جنيه، وتغريم الطالب «المتهم» 4 آلاف جنيه.

كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق مع المتهم في القضية بعد قيامه بإشعال النيران في المجنى عليها أمام أحفادها انتقاما منها للإبلاغ عن محاولته سرقة شقة بالطابق الأول بالعقار الذي تقيم فيه .

وكشفت تحريات الشرطة أن المتهم سكب مادة بترولية على المجني عليها وأشعل النار بها قاصدًا قتلها انتقامًا من شهادتها ضده في واقعة سرقة ارتكبها سلفًا، بعدما تمكن من الوصول إلى غرفة نومها.

والتقطت كاميرات مراقبة بمحيط الحادث لقطات للمتهم حالَ شرائه المادة البترولية وتوجهه إلى مسكن المجني عليها.

ووتبين من معاينة النيابة العامة لموقع الحادث وجود آثار حريق به وببعض الملابس، والتقت بطفلين فيه شاهدا الواقعة قرَّرا أن المتهم عندما طرق باب المسكن وفتحه أحدهما دفعه المتهم ودلف إلى غرفة المجني عليها حائزًا زجاجة بلاستيكية تحوي مادة سائلة سكبها على المجني عليها وسحبها عنوة إلى باب المسكن، وأشعل النار فيها ثم لاذ بالفرار.

وأقر المتهم عقب القبض عليه خلال استجوابه في التحقيقات بارتكابه الواقعة وقصده منها قتل المجني عليها انتقامًا من سابقة اتهامها إياه بارتكاب واقعة سرقة لم يثبت اتهامه فيها وأُخلي سبيلُه منها.. فتم إحالة المتهم للجنايات.

كتبت – نجوى عبد العزيز