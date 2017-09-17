محاكمة المتهمين في مقتل ميادة أشرف غدا

نجوى عبد العزيز: أجلت هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، مُحاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مقتل ميادة أشرف"، لجلسة الغد،أمرت المحكمة بإحالة المحامين وائل علي البنا ومحمد أحمد عطية، إلى مجلس تأديب المحامين بمحكمة استئناف القاهرة، لإخلاله بسلوكه المهني الذ

نجوى عبد العزيز:



أجلت هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، مُحاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مقتل ميادة أشرف”، لجلسة الغد،أمرت المحكمة بإحالة المحامين وائل علي البنا ومحمد أحمد عطية، إلى مجلس تأديب المحامين بمحكمة استئناف القاهرة، لإخلاله بسلوكه المهني الذي يفرضه قانون المحاماة، لنكوصه عن الدفاع عن موكله، وعدم حضوره جلسة اليوم، دون عذر مقبول ودون أن يُعين من يقوم مقامه.

وذلك لتعذر انعقاد الجلسة بسبب تغيب عدد من محامي الدفاع.وأثبتت المحكمة عدم حضور دفاع المتهمين إسلام ممدوح ومحمد حسني ومحمود نور الزهور وأحمد موجي وشوقي السيد، ونبه على الشهود بالحضور، وللقرارات السابقة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وعددهم 48 ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والإتلاف العمد للممتلكات