محاكمة المتهمين في داعش الصعيد 1 سبتمبر

كتبت نجوى عبدالعزيزقررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بتشكيل خلية إرهابية تتبع تنظيم "داعش الإرهابي"، والمعروفة باسم "داعش الصعيد" لجلسة ١ سبتمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.دفع محامٍ متهم في تنظيم داعش الصعيد بانتفاء أركان جريمتي إمداد وتمويل ج

كتبت نجوى عبدالعزيز

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بتشكيل خلية إرهابية تتبع تنظيم “داعش الإرهابي”، والمعروفة باسم “داعش الصعيد” لجلسة ١ سبتمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.دفع محامٍ متهم في تنظيم داعش الصعيد بانتفاء أركان جريمتي إمداد وتمويل جماعة إرهابية، والاشتراك في جرائم إرهابية، كما دفع بعدم وجود دليل مادي بالأوراق يدين موكله.

اسندت النيابة إلى المتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما اتهمتهم النيابة انهم تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.