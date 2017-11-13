محاكمة المتهمين في خلية ميكروباص حلوان 10 ديسمبر

نجوى عبد العزيز: أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل جلسة محاكمة 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ميكروباص حلوان"، المتهم فيها بقتل معاون مباحث حلوان، و6 أمناء شرطة آخرين، لـ١٠ ديسمبر، لاستكمال سماع الشهود. أسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام

نجوى عبد العزيز:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل جلسة محاكمة 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، المتهم فيها بقتل معاون مباحث حلوان، و6 أمناء شرطة آخرين، لـ١٠ ديسمبر، لاستكمال سماع الشهود.

أسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و6 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب.

كما أسندت للمتهمين قتل العميد علي فهمي، رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة، بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل.