محاكمة المتهمين في العمليات المتقدمة 20 نوفمبر

نجوى عبد العزيز: أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، مُحاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ"لجان العمليات المتقدمة"، إلى جلسة 20 نوفمبر، لإحضار المتهمين من محبسهم.وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين، في غضون الفترة من مطلع عام 2014 حتى 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة قام المتهمون

نجوى عبد العزيز:



أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، مُحاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ”لجان العمليات المتقدمة”، إلى جلسة 20 نوفمبر، لإحضار المتهمين من محبسهم.وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين، في غضون الفترة من مطلع عام 2014 حتى 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة قام المتهمون من الأول وحتى الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية.