محاكمة المتهمين في الذكرى الثالثة للثورة 26 يوليو

نجوى عبد العزيز: أجلت محكمة الجنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 56 متهما بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن 10 سنوات لاتخاذ إجراءات الرد. وطلب الدفاع رد المحكمة لتكوين المحكمة عقيدتها بإدانة المتهمين في الحكم الذي صدر ضدهم غيابيا، كانت النيابة أسندت للمتهمين عددا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون تعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت العام قبل الماضي، بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.