محاكمة المتهمين في أحداث مجلس الوزراء 12 يوليو

نجوى عبد العزيز قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ود. عادل السيوي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة المتهم أحمد دومة، في قضية أحداث العنف، وإضرام النيرام والشغب، التي وقعت في محيط مجلس الوزراء، ومجلسي الش

نجوى عبد العزيز





قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ود. عادل السيوي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة المتهم أحمد دومة، في قضية أحداث العنف، وإضرام النيرام والشغب، التي وقعت في محيط مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، والمجمع العلمي المصري، والتي عُرفت إعلاميًّا بـ”أحداث مجلس الوزراء”، وذلك لجلسة 12 يوليو؛ لاستكمال سماع الشهود، مع استمرار حبس المتهم.

استمعت المحكمة إلى الشاهد صلاح محمد، المسئول بهيئة النقل العام، والذي أكد أنه بالعودة إلى دفاتر الحوادث المركزية، تبيّن عدم وجود أي خسائر أو تعطيل في خدمات النقل العام في يومي الأحداث، مشيرًا إلى تغيير خط سير حافلات النقل العام إلى شارع بديل؛ حفاظًا على مركبات الهيئة. قدم الشاهد الحاضر كتاب إدارة تخطيط النقل بهيئة النقل العام، بتاريخ 9 يوليو، والذي تضمّن أن هيئة النقل العام تقوم من خلال جهاز الرقابة الميدانية، بتعديل مسارات خدمات هيئة النقل العام في حال وجود أي أحداث طارئة تقع على خط مساراتها إلى محاور بديلة؛ حفاظًا على سلامة السيارات وجمهور الركاب، علمًا بأن يومي 16 و17 ديسمبر 2011، لم يحدث خلالهما تعطيل لخدمات النقل العامة في ميدان التحرير وما يحيط به، بحسب الكتاب المذيّل بتوقيع منسوب لرئيس الإدارة المركزية لشئون الحركة.