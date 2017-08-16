محاكمة المتهمين في أحداث عنف البساتين 27 الجاري

نجوى عبد العزيز: قررت محكمة الجنايات عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وأيمن رمضان، وعفيفي عبد الله المنوفي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل جلسة محاكمة 10 متهمين بينهم 3 هاربين، في اتهامهم بحرق سيارتي شرطة بمنطقة البساتين في يناير من عام 201

نجوى عبد العزيز:



قررت محكمة الجنايات عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وأيمن رمضان، وعفيفي عبد الله المنوفي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل جلسة محاكمة 10 متهمين بينهم 3 هاربين، في اتهامهم بحرق سيارتي شرطة بمنطقة البساتين في يناير من عام 2014، والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث عنف البساتين” إلى جلسة 27 أغسطس لاستكمال مرافعة الدفاع.وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتظاهر دون تصريح، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، وترويع المواطنين، وحرق سيارات تابعة للشرطة.