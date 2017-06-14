سيـــاســة

محاكمة المتهمين في أحداث عنف البساتين 13 يوليو

نجوى عبد العزيز:   قررت محكمة الجنايات بالقاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وسامى زين الدين، وعفيفي عبد الله والمنعقدة بطرة، تأجيل جلسة محاكمة 10 متهمين بينهم 3 هاربين، في اتهامهم بحرق سيارتي شرطة بمنطقة البساتين في يناير من عام 2014، والمعروفة إعلاميا بـ"أ
14 يونيو، 2017 14 يونيو، 2017

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نجوى عبد العزيز:
 
قررت محكمة الجنايات بالقاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وسامى زين الدين، وعفيفي عبد الله والمنعقدة بطرة، تأجيل جلسة محاكمة 10 متهمين بينهم 3 هاربين، في اتهامهم بحرق سيارتي شرطة بمنطقة البساتين في يناير من عام 2014، والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث عنف البساتين” إلى 13 يوليو للمرافعة.

وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها: الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتظاهر دون تصريح، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، وترويع المواطنين، وحرق سيارات تابعة للشرطة.

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