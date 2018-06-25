محاكمة المتهمين فى هدايا الأهرام 28 أكتوبر

نجوى عبد العزيز: قررت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار حسنى الضبع، تأجيل محاكمة 4 من رؤساء مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، السابقين، في اتهامهم بارتكاب وقائع تمثل أضرارا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونا و121 ألف جنيه، في القضية المعروفة بـ"هدايا الأهرام" لجلسة 28 أكتوبر.وكان النائب ا

نجوى عبد العزيز:



قررت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار حسنى الضبع، تأجيل محاكمة 4 من رؤساء مجلس إدارة مؤسسة “الأهرام”، السابقين، في اتهامهم بارتكاب وقائع تمثل أضرارا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونا و121 ألف جنيه، في القضية المعروفة بـ”هدايا الأهرام” لجلسة 28 أكتوبر. وكان النائب العام أحال الشهر الماضى، الراحلين إبراهيم نافع وصلاح الغمرى، ومرسي عطالله، والدكتور عبد المنعم سعيد، وجميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية خلال فترات متلاحقة، إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية.