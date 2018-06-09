محاكمة المتهمين فى قضية الإضرار بالاقتصاد القومى 23 يونيو

نجوى عبد العزيزقررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار مختار عشماوى وحسن السايس المنعقدة طره تأجيل محاكمة القيادى الإخوانى حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و 21 متهما آخرين بينهم 13 هاربا، فى قضية «الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد

نجوى عبد العزيز

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار مختار عشماوى وحسن السايس المنعقدة طره تأجيل محاكمة القيادى الإخوانى حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و 21 متهما آخرين بينهم 13 هاربا، فى قضية «الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد » لجلسة 23 يونيو لسماع شهود الإثبات.

حدثت الواقعة فى غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها.

وذلك على خلفية اتهامهم بتولى قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.