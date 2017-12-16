محاكمة المتهمين بالهجوم على الأهرامات الثلاثة 10 فبراير

قررت محكمة جنايات الجيزة،اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، تأجيل مرافعة الدفاع في محاكمة المتهمين بـ “الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة” لـ 10 فبراير المقبل، لاستكمال المرافعة.

أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف 2015 حتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.‏