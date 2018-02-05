محاكمة المتهمين بالانتماء لداعش الصعيد 7 فبراير

نجوى عبد العزيز قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل جلسة محاكمة 66 متهمًا فى اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية والانضمام إليها تتبع تنظيم "داعش"، المعروفين إعلاميًا بـ"تنظيم ولاية الصعيد"، لجلسة 7 فبراير الحالى؛ لسماع مرافعة الدفاع.وكشفت

نجوى عبد العزيز



قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل جلسة محاكمة 66 متهمًا فى اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية والانضمام إليها تتبع تنظيم “داعش”، المعروفين إعلاميًا بـ”تنظيم ولاية الصعيد”، لجلسة 7 فبراير الحالى؛ لسماع مرافعة الدفاع.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن تلقى المتهم مصطفى أحمد عبد العال تكليفًا من قيادات تنظيم (داعش) خارج البلاد، بتأسيس جماعة إرهابية تحت مسمى (تنظيم ولاية الصعيد) يعتنق عناصرها أفكارًا إرهابية وتكفيرية تقوم على تكفير الحاكم ورجال القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم، وكذلك استهداف المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ووجوب تنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت الحيوية للبلاد، مستهدفين إسقاط الدولة المصرية والتأثير فى مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.