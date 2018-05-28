محاكمة المتهمين بأحداث عنف المنيا فى أكتوبر

كتبت نجوى عبدالعزيز قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة 8 متهمين حضوريا بالتظاهر بدائرة قسم المنيا، إلى جلسة الثانى من أكتوبر القادم مع استمرار حبس المتهمين للمرافعة. كانت المحكمة استمعت إلى أقوال بعض الشهود في الواقعة التي تعود إلى عام…

كتبت نجوى عبدالعزيز



قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة 8 متهمين حضوريا بالتظاهر بدائرة قسم المنيا، إلى جلسة الثانى من أكتوبر القادم مع استمرار حبس المتهمين للمرافعة.

كانت المحكمة استمعت إلى أقوال بعض الشهود في الواقعة التي تعود إلى عام 2013 بدائرة بندر المنيا في أحداث تظاهر، والمتهم فيها 8 أشخاص من عناصر الإخوان، كان محكوما عليهم بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم غيابيا، قبل أن تعاد إجراءات محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جنائية أخرى بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على التظاهر وإثارة الشغب ومحاولة التخريب لمنشآت عامة، خاصة إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.