محاكمة الضابط والأمين المتهمين بقتل عفروتو 15 فبراير

نجوى عبد العزيز:حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 15 فبراير المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة الضابط وأمين الشرطة المتهمين بقتل محمد عبد الحكيم الشهير بـ "عفروتو" في منطقة المقطم أثناء القبض عليه.وحددت المحكمة الدائرة 14 جنايات جنوب القاهرة لمحاكمة المتهمين.كان النائب العام المستشار نبيل صادق، وافق

نجوى عبد العزيز: حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 15 فبراير المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة الضابط وأمين الشرطة المتهمين بقتل محمد عبد الحكيم الشهير بـ “عفروتو” في منطقة المقطم أثناء القبض عليه. وحددت المحكمة الدائرة 14 جنايات جنوب القاهرة لمحاكمة المتهمين. كان النائب العام المستشار نبيل صادق، وافق على إحالة الضابط وأمين الشرطة المتهمين لمحكمة جنايات القاهرة.