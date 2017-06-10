محاكمة الشريف ونجليه فى الكسب غير المشروع 9 أكتوبر

تضمن قرار الاتهام والإحالة للمحكمة أن صفوت الشريف، وبصفته الوظيفية، فى غضون عام 1975 حتى 11 فبراير 2011، بدائرة قسم القاهرة الجديدة، حصل على كسب غير مشروع مُقدر بـ304 ملايين و674 ألفا و552 جنيها، استغلالًا لوظيفته.

وأشار القرار إلى تلقى صفوت الشريف هدايا من المؤسسات الصحفية، والتسهيل لنجليه إبرام تعاقدات لشركات الدعاية والإعلان التي يعملون بها مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وأنه استغل وظيفته للتحصل على عديد من العقارات والشقق السكنية والفيلات وتملكها بأثمان لا تتناسب مع قيمتها، وكذلك الحصول على عدد من الشقق السكنية مما صدر قرار بإزالتها بالتدخل لدى المختصين آنذاك.

وأن المتهمين الثانى والثالث، نجلي المتهم الأول، بالاتفاق والمساعدة معه عن طريق الإمداد بالمعلومات والبيانات.