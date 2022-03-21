محافـظ بورسعيد : حوافز لتوريد القمح والصوامع جاهزه لاستقبال 35 ألف طن

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعًا لمناقشة خطة جاهزية المحافظة استعداداً لبدء عمليات التوريد، جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ورؤساء الأحياء ومديري التموين وهيئة سلامة الأغذية ومسئولي الصوامع والمطاحن.

شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد التام والجيد لموسم توريد القمح هذا العام 2022 والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظاً على المحصول، مع التأكيد على منع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين المخصصة لها.

وأكد المحافظ على أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير فى موسم التوريد وأنه سيتابع بنفسه عمليات توريد الأقماح بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على المزارعين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ تقريراً بالصوامع والشون والهناجر على مستوى المحافظة والتى ستبدأ في استقبال محصول القمح وفقاً للتوقيتات والضوابط المقررة لذلك، مشيرًا إلى أن مواقع التخزين للأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت ٢ صومعة وشونة وبنكرتضم المطحن الحديث بسعة تخزينية ١٦ الف طن ومطحن الشركة الشرقية بسعة تخزينية ٩٠٠٠ الاف طن ليصبح الإجمالي ٢٥ الف طن بالاضافة الي عدد من الاماكن الاخري تستوعب أكثر من ١٠ الاف طن.

المحافظ : صرف حوافز إضافية لموردى القمح المحلى موسم 2022

وأكد محافظ بورسعيد أنه سيتم صرف حافز توريد للمزارعين موردي القمح المحلي موسم حصاد عام 2022 بقيمة 50 جنيه وحافز تسويق ونقل بقيمة 15 جنيها للأردب ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، ما يعكس اهتماما كبيرًا من قبل الدولة بالفلاح المصري عبر دعمه وخدمته وتأمين السلع الاساسية خاصة الخبز

وأشار المحافظ إلى أن إجمالى المساحة المزروعة بالقمح 2021/2022 بنطاق المحافظة بلغت ١٥ الف فدان بواقع ٤ الاف فدان بمنطقة سهل الطينة و١١ الف فدان بالجنوب ويعطي الفدان ١٦ إردبا قمحا ( ٢طن).

وشدد المحافظ على مديريات التموين والزراعة بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة، وتذليل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة مع إعداد تقرير يومى بالكميات التى توريدها، مؤكداً بأن الدولة تولى إهتماما بالغا بمحصول القمح ولا تدخر جهدا فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.