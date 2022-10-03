محافظ مطروح: 450 أسرة استفادت من مبادرة برنامج «فرصة»

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح العمل على تقديم مزيد من المشروعات المدرة للدخل للأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة، وذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية حيث تم فى إطار تفعيل برنامج فرصة تخصيص 450 مشروع أغنام على الأسر الأولى بالرعاية .

وذلك من خلال وزارة التضامن الاجتماعى، والتى قامت بالتنسيق مع مديرية التضامن ومحافظة مطروح لاختيار المستفيدين ومراعاة التوزيع بالمناطق المستهدفة ، وتم توزيع هذه المشروعات على دفعات مع تشجيع وتحفيز الاسر لاقامة مشروعات خاصة السيدات لرفع مستوى دخل الاسرة ومواردها الاقتصادية .

وأوضحت فاطمة أنور مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى أنه توزيع عدد 300 مشروع أغنام بمراكز الضبعة وبرانى والنجيلة، كما تم توزيع عدد 50 مشروع أغنام بادارة مطروح وعدد 100 مشروع أغنام على قرية رأس الحكمة، وذلك فى صورة منح للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامةفى اطار بروتوكول سلاسل القيمة الموقع بين وزارة الزراعة والتضامن الاجتماعى لدعم الاسر الأولي بالرعاية المستحقين لتكافل وكرامة مشروعات مدرة للدخل وليس الاعتماد على المساعدات والاعانات مع تقديم الارشادات وتمكينهم من إدارة المشروع لتوفير مصدر دخل مستمر وحياة كريمة للمواطنين.