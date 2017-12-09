محافظ مطروح: 20 مليون جنيه دعما لقطاع الصحة

معتز محمودأكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح أنه تم دعم منظومة الصحة خلال عامين بمبلغ 20 مليون جنيه؛ دعما من رجال الأعمال بالمحافظة، لتوفير عدد من الأجهزة والمعدات الطبية منها 3 ملايين جنيه لمستشفى النساء والتوليد لتطوير وحدة العناية المركزة، وجهاز تعقيم مركزي، وشبكة توصيل الغازات، والتى تسع 6 آل

معتز محمود

أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح أنه تم دعم منظومة الصحة خلال عامين بمبلغ 20 مليون جنيه؛ دعما من رجال الأعمال بالمحافظة، لتوفير عدد من الأجهزة والمعدات الطبية منها 3 ملايين جنيه لمستشفى النساء والتوليد لتطوير وحدة العناية المركزة، وجهاز تعقيم مركزي، وشبكة توصيل الغازات، والتى تسع 6 آلاف لتر لتغذية مستشفى الأطفال والنساء والولادة.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح وحدة العناية المركزة بمستشفى النساء والتوليد بعد تطويرها بتكلفة مليون جنيه، دعما من رجال الأعمال بالمحافظة، وذلك خلال تفقده لمستشفى النساء التوليد والأطفال بمدينة مرسى مطروح؛ للوقوف على مدى احتياجات، ومطالب المستشفيات والتأكيد على انتظام عمل منظومة الصحة.

وقام المحافظ بتفقد أقسام مستشفى النساء والتوليد والأطفال، واستمع للأطباء والممرضات حول مطالب واحتياجات المستشفتى.

وصدق على دعم مستشفى الأطفال بعشرة مضخات محاليل للحضانات والبالغ عددها 37 حضانة، بالإضافة إلى 27 حضانة بالمستشفى العام، بما يؤكد على توافر أعداد الحضانات المناسبة مع نسب أعداد المواليد بمطروح، وكذلك الموافقة على دعم المستشفى بجهاز مجفف لفوط حضانات الأطفال.

ووجه محافظ مطروح بسرعة الانتهاء من مقايسة تجديد شبكة الكهرباء بمستشفى الأطفال، وتطوير وترميم غرفة العمليات بمستشفى النساء، وكذلك سرعة استعاضة المستلزمات الطبية قبل انتهائها حرضا على توافرها للمرضى، مع توفير ممرضات لقسم المعسور عليهم، والتشديد على ضرورة تواجد طبيبين على الأقل بمستشفى النساء خلال أيام العطلات والإجازات.

وقرر صرف مكافأة لممرضات قسم الحضانات بمستشفى الأطفال وأخصائى التخاطب لجهودهم فى رعاية الأطفال بالمستشفى، مع توفير وحدات سكنية للعاملين المغتربين بالمستشفى بحى الزيتون.

وأكد استمرار تقديم كل الدعم لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى مطروح بالتعاون مع وزارة الصحة سواء توافر الاستشاريين أو القوافل الطبية، وكذلك التعاون مع مستشفيات القوات المسلحة فى تقديم العلاج والرعاية الطبية فى التخصصات غير المتوافرة بمستشفيات مطروح، بالإضافة إلى الاستعداد لنقل أى حالات طارئة إلى مستشفيات خارج مطروح فى حالة عدم توافر التخصصات الطبية اللازمة لها.

رافق اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح خلال الجولة السيد الإمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس علاء عبدالشكور السكرتير العام المساعد، والدكتور عبدالحميد روتان وكيل مديرية الصحة بمطروح، ومحمد جابر رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح ومديري المديريات والإدارات المعنية.

