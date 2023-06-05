محافظ مطروح : 2.8 مليون جنيه إعانات ومساعدات لغير القادرين خلال 6 أشهر

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، على استمرار مد يد العون للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية والتيسير عليهم ومراعاة الحالة الإنسانية والصحية ، مع تقديم الخدمات المناسبة لهم ، مشيرا أنه خلال 6 أشهر الماضية تم صرف إعانات ومساعدات بإجمالي مبلغ 2.8 مليون جنيه، كمساعدات للمواطنين من غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية من أصحاب الحالات الإنسانية والصحية والمعيشية الصعبة بلغ عددهم 52.984 حالة مستفيدة.

تنوعت الحالات ما بين علاج على نفقة المحافظة ، ومساعدات علاج شهري، ومساعدات عينية وإعانات مادية للفئات الأولى بالرعاية وغيرها من الاعانات والمساعدات وذلك بعد التأكد من حالاتهم وإجراء البحوث الإجتماعية والمعاينات على الطبيعة للتأكد من أحقيتهم ووصول الدعم لمستحقيه.

وأشار محافظ مطروح ، إلى الحرص على المتابعة اليومية لجميع شكاوى المواطنين والعمل على تلبيتها في ضوء الامكانيات المتاحة ومد يد العون دائمًا لغير القادرين والتيسير عليهم. ، وذلك في إطار ما تبذله الدولة من جهود للتخفيف من أعباء المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم .

وأكد على استمرار جهود المحافظة، في مساندة الفئات الغير القادرين من أبناء المحافظة، خاصة الحالات الإنسانية الملحة مع الترحيب وتثمين جميع مشاركات مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع جهود المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.