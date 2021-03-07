محافظ مطروح: 16 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح على مواصلة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمختلف المدن والمراكز في تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء والتي وصلت حتى الآن إلى 16,069 ألف طلب بإجمالي متحصلات مالية بلغت نحو 125.2 مليون جنيه.

وناشد المواطنين بسرعة التوجه لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة المحددة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بنهاية مارس الجارى.

وأشار محافظ مطروح إلي أنه يتم استقبال طلبات التصالح خلال أوقات العمل الرسمية والفترة المسائية وأيام الإجازات الرسمية والعطلات مع تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم والإسراع فى تسهيل الإجراءات.

المتقدم يتصالح بسداد 40% خلال شهر مارس

وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما فى تشجيع المواطنين والتيسير عليهم، موضحاً بأنه وفقاً للتعليمات الواردة يقوم المتقدم بالتصالح بسداد 40% خلال شهر مارس، وذلك بدلاً من تسديد نسبة جدية التصالح والتي تراوحت مابين 25% إلى 35% خلال الفترة الماضية.

وأشار محافظ مطروح إلى أنه تم إصدار تعليمات مشددة للمسئولين بالمراكز التكنولوجية بأهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المترددين والعاملين بها.