محافظ مطروح يوقع على 5 عقود جديدة لتقنين أراضي مباني لواضعي اليد

وقع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت على 5 عقود جديدة لتقنين أراضي مباني لواضعي اليد وفقا للقانون 144 لسنة 2017 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، وتقنين أوضاع واضعي اليد بمطروح، ومراعاة البُعد الاجتماعي لهم وتحقيقا للاستقرار الاجتماعي والنفسي للأهالي.

مراجعة مدى استيفاء الشروط وضوابط التقنين

وأشار حمدى عبيد مدير عام الاملاك بالمحافظة إلى أن إجمالي عدد العقود التي تم توقيعها حتى الآن 229 عقد تقنين، ومدى استيفاء الشروط وضوابط التقنين، تمهيدا لعرضها على المحافظ لتوقيعها وتسليمها لاصحابها

بينما وجه محافظ مطروح بالإسراع فى تقنين اوضاع المتقدمين لتقنين أوضاعهم وفقا لقانون 144 لسنة 2017، مع التوجه لإدارة الأملاك بمجالس المدن، لاستكمال إجراءات الملفات الخاصة بطلباتهم بما يصب فى الصالح العام وتحقيق الاستقرار لهم، مع العمل على حل وتذليل كافة المعوقات وتقديم كافة التيسيرات لهم من أجل تحقيق الاستقرار لهم .

وطالب ببذل المزيد من الجهد للاسراع فى تطبيق منظومة تقنين الأراضي طبقا للقانون 144 لسنة 2017 وبالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة والجهات المعنية الأخرى.

كما حث محافظ مطروح المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين الأراضى وفقا للقانون 144 لسنة 2017 ولم يتم سداد رسوم الفحص والمعاينة سرعة التوجه إلى إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة لسرعة السداد قبل 31/7/2020 حتى لا يتم صدور قرار ازالة للمباني التى تقدموا عليها وذلك استكمالا لاسترداد حق الشعب وسداد الرسوم المقررة لتقنين اوضاعهم بما يصب فى الصالح العام وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم.