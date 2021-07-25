محافظ مطروح يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير

وقع اللواء خالد شعيب ، محافظ مطروح ، برتوكول تعاون بين محافظة مطروح ومؤسسة مصر الخير فى إطار المشاركة المجتمعية الفاعلة لخدمة أهالى مطروح، واستمرار تكفل المؤسسة لمرتبات ومكافأت الميسرين والميسرات بعدد 194 ميسرا وميسرة بـ97 مدرسة تعليم مجتمعي بإجمالي 1,862 مليون جنيه.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، وعاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة نهاد مجدي مدير التعليم المجتمعي بمؤسسة مصر الخير، وأيمن أبو غالي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة مطروح، وخالد أبوزيد مدير عام الحسابات، وكريمة عبد اللطيف مديرالشئون القانونية بالمحافظة.

ويتضمن البرتوكول الذى يأتى استمرارًا للتعاون بين محافظة مطروح ومؤسسة مصر الخير لتوفير الخدمة التعليمية للطلاب بالتجمعات الصحراوية المحرومة بالمحافظة ومنع التسرب من التعليم خاصة بمدن الغرب، حيث تتحمل مؤسسة مصر الخير مرتبات ومكافأت الميسرين والميسرات خلال الفترة من 1 يوليه2021 حتى 31 ديسمبر 2021 كمسئولية مجتمعية تجاه تلاميذ هذه المدارس واتاحة فرصة تعليمية جيدة للأطفال ما بين 6 إلى 14 سنة والذين لم يلتحقوا بالمدارس أو تسربوا منها وتنمية مهارات الميسرات، مع اختيار اللجنة الثنائية من مديرية التربية والتعليم ومؤسسة مصر الخير للميسرين والميسرات لتوفير الكوادر المطلوبة ومراعاة طبيعة المحافظة والتباعد الجغرافى مع توفير التأهيل والتدريب اللازم.

من جانبه، وجه اللواء خالد شعيب ، محافظ مطروح ، الشكر لفضيلة الدكتور علي جمعة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر الخير على التعاون المستمر مع المحافظة، وتأكيد المشاركة المجتمعية الفاعلة جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذى بالمحافظة فى عدد من المجالات، خاصة المجال التعليمى والوصول لأبناء التجمعات البعيدة والنائية بمطروح من خلال مدارس التعليم المجتمعى.