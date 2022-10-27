محافظ مطروح يوقع بروتوكول تعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد

وقع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح والدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد اليوم الخميس بروتوكول تعاون بين المحافظة والمعهد، في مجال التطوير والمشاركة فى التصدى لكل المشكلات والتحديات التى تواجه البيئة المائية بالمحافظه، بحضور الأجهزة التنفيذية المعنية والوفد المرافق لرئيس المعهد.

ويتضمن بروتوكول التعاون أن يكون المعهد جهة استشارية علمية وبحثية لمحافظة مطروح فيما يتعلق بالبيئة البحرية وحماية البيئة الساحلية، مع تقديم المحافظة الدعم اللوجيستي الذي يحتاجه المعهد في تنفيذ الأعمال المكلف بها من المحافظة، وتقديم المعهد للدعم الفني والعلمي والحلول العملية، فيما يخص المشاكل والدراسات البيئية منها تنفيذ البرامج الخاصة والدراسات والمسح البحرى الذى يحد من تلوث الشواطئ،

وكذلك المشاركة مع المحافظة في آليات التنفيذ التي تدعم وتخدم التنسيق الحضاري للمحافظة، والمشاركة في رفع الوعى الثقافي والعلمي، خلال إعداد برامج تدريبية وورش عمل في مجالات علوم البحار والبيئة البحرية لأهالي مطروح ودعم المحافظة لها.

كذلك إعداد المعهد لنشرات للتوعية لحماية البيئة والشواطئ والحفاظ عليها بمطروح، بالإضافة إلى دورات تدريبية في المراقبة والرصد البيئي الخاص بالبيئة البحرية والاستفادة من خبرات المحافظة في المجال الإداري لطواقم المعهد، ونشر التوعية بين مختلف فئات المجتمع بالبيئة البحرية والحفاظ عليها.

والأنشطة البحثية وتيسير المحافظة العمل الحقلي للمعهد في البيئة البحرية أمام سواحل مطروح، وأن يكون المعهد طرفا في كل الدراسات التي تزعم المحافظة تنفيذها أو إدارتها وما يتعلق بها لأي مشروع يتم طرحه من المحافظة للتنمية الساحلية في نطاق حدود محافظة مطروح.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على البيئة المائية ومواردها وحمايتها وتنميتها كبيئة صالحة للأحياء المائية وسائر استخدامتها الطبيعية الأخرى خاصة أمام تحديات المتغيرات المناخية، وبرامج تنمية وحماية السواحل والإعداد لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ cop27.