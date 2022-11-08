محافظ مطروح يوقع بروتوكول تعاون مع المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

وقع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء، والأستاذ الدكتور عصام سيد فرج خليفة، عميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان فرع مرسى مطروح، بروتوكول تعاون بين المحافظة والمعهد لمدة 3 سنوات، بحضور المهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان وعاطف درويش مدير عام مديرية القوى العاملة وعدد من أساتذة المعهد.

وأوضح محافظ مطروح أن البروتوكول يأتي في إطار الحرص على الصالح العام لأبناء المحافظة مع أعمال تأهيل المعهد لتحقيق الاستقرار لأبناء مطروح الملتحقين بالمعهد بدلا من السفر إلى فروعه خارج المحافظة، وفى إطار التعاون في كافة المجالات الاجتماعية والتنموية والتعليمية الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى التعليمي لأبناء المحافظة وتحسين جودة ومهارات الخريجين.

وفى ضوء رغبة المعهد التكنولوجي العالى بالعاشر من رمضان في المساهمة في الجانب الاجتماعي والتعليمي بالمحافظة من خلال توفير المنح المجانية الكاملة والمنح المتوسطة لتعويض نقص الكوادر الإدارية من التخصصات المعتمدة في المعهد، وتشجيعا في إثراء المجتمع المدني بكوادر إدارية ذي مستوى عال تحقيقا للتنمية الاجتماعية والتعليمية بالمحافظة.

كما يهدف البروتوكول إلى إعداد المعهد التكنولوجى برامج تدريبية في مجالات الحاسب الآلي واللغات بأسعار مخفضة للخريجين ومجانا لطلاب المدارس وكذا رفع كفاءة وترميم مبنى المعهد وأعمال الحماية المدنية وأي أعمال مستجدة تعضد التكامل بين الطرفين في مقابل قيام المحافظة بتذليل كافة العقبات الفنية والإدارية من خلال المحافظة.

كما تقوم مديرية الإسكان والمرافق بمطروح بالمحافظة وفقا للبرتوكول بكافة أعمال الحماية المدنية والترميمات طبقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 .

وفي نهاية اللقاء أهدى عميد معهد التكنولوجيا درع المعهد للواء خالد شعيب محافظ مطروح تقديرا لجهوده ودعمه للعملية التعليمية وجهود المعهد التكنولوجي بالمحافظة، كذلك تم إهداء درع المعهد للمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان وعاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة بمطروح.