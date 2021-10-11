محافظ مطروح يوقع بروتوكول تعاون لفتح فصل لتحلية المياه

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين بالتوقيع على بروتوكولات تعاون بين مديرية التربية والتعليم ومركز بحوث الصحراء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، لفتح فصل لتحلية المياه فى أماكن وجود الآبار، بما يخدم أبناء المحافظة ويواكب متطلبات سوق العمل.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام للمحافظة وعاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أحمد يوسف مدير عام الزراعة بالمحافظة، ونبيل نجيب مدير التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم.

وأوضح محافظ مطروح انه بموجب البروتوكول يشارك الخبراء والباحثون بمركز بحوث الصحراء خبراء المناهج بقطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم فى إعداد المناهج الخاصة بتحلية مياه الابار وتقديم المادة العلمية فى مجال الاستكشاف الجيوفيزيائى وحفر الابار وتحلية المياة واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى تدريب المعلمين على الاساليب العلمية فى مجال دراسة مصادر المياه والتحلية وتدريب الطلاب خلال حصص التدريبات العملية فى أماكن التدريب الخاصة بمركز بحوث الصحراء طبقا للخطة الزمنية والمناهج.

كما ينص البرتوكول الموقع بين مديرية التربية والتعليم و شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمحافظة على الاستعانة بالخبراء والكوادر البشرية المؤهلة بالشركة فى عملية تدريب وتأهيل الطلبة لتخريج كوادر فنية مدربة نظرا لما لديها من خبرة كبيرة وواسعة فى مجال تحلية مياه الشرب.

كما وقع محافظ مطروح بروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الزراعة بالمحافظة، وذلك لفتح فصل متخصص جديد لزراعة ومكافحة آفات النخيل والزيتون بمدرسة سيوة الثانوية الزراعية والاستعانة بالخبرات المؤهلة بالإدارة الزراعية بسيوة فى هذا المجال فى تدريب الطلاب خلال الحصص العملية.