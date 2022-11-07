محافظ مطروح يوزع هدايا عينية على تجمع الشالودى جنوب سيدي برانى

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، بتوزيع هدايا مقدمة من جمعية أصول للأعمال الخيرية، على تجمع الشالودى على بعد 30 كم جنوب مدينة برانى بحضور اللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، والعميد ياسر عامر رئيس مدينة برانى، والدكتورة رانيا رضوان رئيس مجلس ادارة الجمعية وعدد من عمد ومشايخ برانى واهالي التجمع.

كما استمع محافظ مطروح لمطالب أهالي التجمع مؤكدا على الاسراع في تلبيتها لتحقيق مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لهم ،ومنها التوجيه لمديرية الصحة بتوجيه قوافل طبية للتجمع ،ودراسة عدد من الحالات الصحية لعدد من المواطنين بالتجمع لتقديم الخدمات العلاجية داخل مستشفيات المحافظة او خارجها،

ووجه محافظ مطروح لمديرية الطب البيطرى بتنظيم قوافل بيطرية لعلاح وتحصين الثروه الحيوانيه بالتجمع والتنسيق مع صندوق دعم الثروة الحيوانية بمطروح لدعم المربين وتحقيق الاستفادة المرجوة منه في حماية وتنمية الثروة الحيوانية، وكذلك التنسيق مع تنمية القرية ومركز التنمية المستدامة بمطروح فيما يخص مطالب انشاء مزيد من الخزانات والأبار وسدود بالوديان لتجميع مياه الأمطار للشرب والزراعات.

كما وجه محافظ مطروح بالتتسيق مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي في ترميم ورفع كفاءة اسقف عدد من المنازل بالتجمع على مراحل كذلك استكمال رصف طريق التجميع بطول 13 كم تم رصف 8 كم منه، ودراسة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بعرض موقف محطة تحلية المياه الجوفيه القريبة لإعادة تشغيلها.

وقام محافظ مطروح بتوزيع شهادات تقدير على المشاركين في القافلة من المتطوعين والعاملين بجهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي ، موجها الشكر لجهود المشاركة المجتمعية والانسانية الفاعلة لجمعية اصول برئاسة الدكتورة رانيا رضوان رئيس مجلس ادارة الجمعية وكذلك الشكر لجهود جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي برئاسة اللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي والعاملين به للتعاون والمساهمة في نجاح جهود الجمعية وكذلك وصزل مشروعات وخدمات الجهاز الى أقصى التجمعات الصحراوية ومتابعة وصولها للأهالي.

وخلال تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للمدرسة المجتمعية بالتجمع والاطمئنان على مستوى الطلاب وتسليمهم الكتب، وجه بالتنسيق بتشغيل عدد ٤ فصول مقامه وفرشها بالمقاعد لتقليل الكثافة داخل فصل المدرسة المجتمعية.

كما تفقد محافظ مطروح لمدرسة القرعاية المجتمعية للتعليم الأساسي شرق برانى للإطمئنان على مستوى الطلاب وتسلمهم الكتب، موجها لمدير الادارة التعليمية ببراني بمتابعة تمام تسلم الطلاب للكتب والتزامهم الدراسى ومنع التسرب من التعليم.