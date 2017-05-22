محافظ مطروح يوزع سلعًا غذائية على أهالى الحدود الغربية

قام المهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد نائبا عن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، بتوزيع هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة شهر رمضان الكريم إلى أهالى التجمعات والنجوع الصحراوية النائية فى أقصى الحدود الغربية لمصر.

حيث قام السكرتير العام المساعد يرافقه السيد أبو اليزيد مدير عام تموين مطروح، بتوزيع مواد غذائية وتموينية على أهالى تجمعات أوجارين والرابية بواقع 25 كجم دقيق و2 كجم سكر و2كجم زيت لكل أسرة.

كما تم ذبح عجلين وتوزيع لحومهما على أهالى هذه التجمعات بواقع 2 كجم، وذلك وسط فرحة كبيرة من الأهالى مع تقديم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه ورعايته للمصريين جميعا خاصة أهالي مطروح وما لمسوه من رعاية إنسانية خاصة مع حلول أيام شهر رمضان الكريم والتخفيف من اعبائهم.

يذكر أن اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح قد أعلن الاستعدادات المكثفة لاستقبال شهر رمضان الكريم مع توزيع هدية السيسى على أهالى التجمعات الصحراوية الأكثر احتياجا بإجمالي تكلفة 220 ألف جنيه بواقع 20 طن مواد غذائية ودقيق بتكلفة 120 الف جنيه.

كما تم ذبح 4 عجول بتكلفة 100 الف جنيه وتوزيع لحومها على أهالي تلك التجمعات التي تشمل اهالي تجمعات الرابية واوجارين بالسلوم وبراني وقرية جارة أم الصغير بسيوة، التى من المقرر أن يقوم محافظ مطروح بزيارتها غدا الثلاثاء لتقديم تهنئة رئيس الجمهورية وتوزيع المواد التموينية الرمضانية عليهم.