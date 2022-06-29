محافظ مطروح يودع حجاج بيت الله الحرام بقرعة وزارة التضامن الاجتماعى

حرص اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء على توديع حجاج بيت الله الحرام بعدد ٤١ حاجا، والذين تم اختيارهم بقرعة وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك من أمام الديوان العام للمحافظة بحضور فاطمة أنور مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى، قبل سفرهم إلى الأراضى المقدسة ظهر اليوم من مطار القاهرة، مع إهدائهم شمسية للوقاية من حرارة الشمس، ونسخة من كتاب الله لكل حاج، داعيا الله عز وجل لهم حج مقبولا وذنبا مغفورا والعودة بسلامة الله إلى أرض الوطن.

ووجه محافظ مطروح بتذليل كافة العقبات وتيسير اجراءات السفر حتى وصولهم بسلامة الله الى الاراضى المقدسة وتسكينهم ومتابعة كافة مناسك الحج معهم.

بينما وجه حجاج بيت الله بالشكر لمحافظ مطروح على هذه اللفتة معربين عن خالص شكرهم، وداعين المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية ومحافظة مطروح.