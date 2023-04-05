محافظ مطروح يوجه مديرية الصحة وإدارة التمريض لتقديم خدمة طبية لائقة

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للدكتور مبروك سالم مدير عام مديرية الصحة وذكية رشوان مديرة إدارة التمريض بإشراك جميع التمريض بالمديرية بمختلف إدارتها بدون استثناء لأي إدارة من خلال جدول نوبتجيات معلن على الجميع وصورة منه في المستشفى العام ويتم المرور أثناء العمل والاطمئنان على سير العمل والتأكد من الحضور بما يحقق تواجد التمريض وحتى يقضي على النقص الحالي بالمستشفى العام، وبما يحقق تقديم خدمة طبية لائقة بالمواطنين على أن يتم البدء اعتبارا من السبت القادم 8 أبريل وحتى ٨ يوليو القادم وفقا للكشوف المعدة، وتجدد.

يأتي ذلك حرصا من محافظة مطروح على الاستغلال الأمثل للقوى البشرية العاملة خاصة في مجال التمريض بما يوفر خدمة صحية لائقة وحياة كريمة لمواطني مطروح وزائريها خاصة بمستشفى مطروح العام وسد العجز في التمريض بها.

وأوضح الدكتور مبروك سالم مدير مديرية الصحة أنه تم إعداد خطة لتوزيع أفراد هيئة التمريض من العاملين بالمديرية على أقسام مستشفى مطروح العام المختلفة عن طريق الانتداب الجزئي لمدة ثلاثة شهور وبالتناوب على أن يتم توزيعهم على الأقسام المختلفة.

وذلك للحاجة الملحة لمديريه الصحة بمطروح لسد العجز من القوى البشرية ولاسيما التمريض، نظرا للاستعداد لموسم الصيف عن طريق عمل انتداب جزئي (بضع أيام شهريا) لبعض أفراد هيئة التمريض بإدارات المديرية لتغطية العجز بمستشفيات مرسى مطروح بما يتناسب مع حجم الأعمال بتلك الإدارات انتداب جزئي من ديوان المديرية لمستشفيات مدينة مطروح خاصة مستشفى مطروح العام.