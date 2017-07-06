محافظ مطروح يوجه شركة المياه بإزالة حفر الطريق بالكيلو 7

معتز محمود



طلب اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح من اللواء شريف فارس رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحى بالمحافظة، سرعة إزالة آثار الحفر بمنطقة الكيلو 7 وإعادة الشىء لأصله.



ويأتى طلب المحافظ بعد أن تقدم عدد من أهالى منطقة الكيلو 7 بشكوى للمحافظة يتضررون فيها من عدم إعادة الشىء لأصله من قبل شركة المياه والصرف الصحى بعد أن قامت بأعمال الحفر بالمنطقة.



وتأتى الشكوى رغم توجيه محافظ مطروح بداية الشهر الماضى بسرعة إعادة رصف مدخل مدينة مرسى مطروح بطبقة أسفلتية حتى منطقة الكيلو 8 شرقى المدينة، لتواكب المظهر الحضاري والسياحي للمحافظة، مع سرعة إعادة الشيء لأصله بالتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجلس مدينة مرسى مطروح وإدارة الطرق.



ووأضح المحافظ أن عمليات الرصف هذه ستتم بعد انتهاء أعمال الحفر الأخيرة لإنشاء خطي طرد جديدين من محطة الرفع الرئيسية إلى محطة المعالجة وإنشاء شبكة صرف الأمطار واستكمال مشروع الوصلات الفرعية للمرحلة الثانية لمشروع الصرف الصحي وإحلال وتجديد ورفع كفاءة الشبكات بمدينة مرسي مطروح.