محافظ مطروح يوجه رؤساء المدن بعقد لقاءات دورية والتواصل المستمر مع المواطنين

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جميع رؤساء المدن بالمحافظة بعقد اللقاء الدورى مع المواطنين والتواصل المستمر والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم والإسراع في حلها مع عرض تقرير شهرى بما تم مناقشته من مشكلات تم حلها ومقترحات الحلول وازالة المعوقات ،كذلك التوعية بما يتم من جهود تنموية وما تقيمه الدولة من مشروعات قومية على أرض المحافظة لتحقيق مزيد من التنمية والحياة الكريمة للمواطنين .

جاء ذلك خلال لقاء خدمة المواطنين الدورى برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام و العميد حاتم السبع السكرتير المساعد ورؤساء ومديري القطاعات والإدارات المعنية بالمحافظة حيث تم الاستماع عن قرب لشكاوى عدد من المواطنين والاستجابة لمطالبهم في إطار الحرص على التواصل المستمر والاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين وتقديم مزيد من الخدمات و الدعم اللازم للحالات الملحة لتحقيق مزيد من الاستقرار والحياة الكريمة لهم .

واستعرضت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة، في بداية اللقاء جهود إدارة خدمة المواطنين خلال الفترة من 23فبراير حتى أول مايو 2023 من تقديم مساعدات وإعانات مالية شهرية منها مساعدات علاج مع تكفل المحافظة بنفقات العلاج بمستشفيات خارج المحافظة لعدد من الحالات الصحية الحرجة من غير القادرين ، بإجمالي بمبلغ 568.556ألف جنيه، بعدد 18حالة، بالإضافة إلى مساعدات مالية وعلاجية متنوعة لعدد 8056 حالة بتكلفة 2مليون و16 ألف جنيه، بجانب الاستجابة وتلبية عدد 5873طلب من إجمالي 5893 من طلبات المواطنين على بوابة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، ومواقع التواصل الاجتماعي وشكاوى صفحة المركز التكنولوجي ومنظومة الشكاوى بنسبة تنفيذ 99%.

و الاستماع لشكاوى المواطنين كل مواطن بمفرده حفاظا على خصوصية الشكوى و رد الجهة المختصة،ووجه محافظ مطروح بإجراء نقل عدد من المعلمين لحين انتهاء العام الدراسى الحالي وتوفير البديل .