محافظ مطروح يوجه بمنع تجمعات المواطنين بشواطئ المحافظة والساحل الشمالى

طالب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة الالتزام بعدم التردد على الشواطئ أو أى تجمعات ، حفاظا على الصحة العامة وذلك التزاما بالقرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة في الفترة الحالية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مع أخذ الاحتياطات اللازمة، وأن يتم إبلاغ الإدارات المعنية بذلك .



وشدد محافظ مطروح على جميع رؤساء المدن والإدارات المعنية على فض أى تجمعات حالية أو مستقبلية بالشواطئ ، والعمل على منع اى تجمعات للمواطنين خاصة على شواطئ المحافظة والساحل الشمالي التزاما بالقرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة في الفترة الحالية لمواجهة فيروس كورونا مع اخذ الاحتياطات اللازمة.



كما ناشد محافظ مطروح جميع المواطنين بضرورة الالتزام بعدم التردد على الشواطئ أو أى تجمعات حفاظا على الصحة العامة وسلامة الجميع.

تكثيف أعمال التعقيم والتطهير لمحاربة فيروس كورونا

كما تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود جميع الأجهزة التنيفيذية بالتعاون مع اهالى المحافظة والشباب المتطوعين فى تكثيف الاعمال والاجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا



حيث يواصل مجلس مدينة مرسى مطروح برئاسة اللواء وليد المعداوي رئيس المدينة تكثيف أعمال التعقيم والتطهير لمحاربة فيروس كورونا ، وتم تطهير وتعقيم شوارع قري غرب التابعه لمركز ومدينة مطروح وتوزيع المياه المضاف اليها مادة الكلور علي المواطنين لرش وتطهير المنازل بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتيسير حصول المواطنين على المياه المعالجة بالكلور لاعمال التطهير.



وقام مجلس مدينة الضبعة برئاسة اللواء هانى يوسف رئيس المدينة بتكثيف جهود النظافة بالمدينة وازالة اماكن تراكم الاتربة ، كما تمت متابعة تطهير سيارات الاجرة بموقف المدينة فى اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد انتشار فيروس كورونا وحافظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين .



وأما مجلس مدينة برانى برئاسة العميد ياسر عامر رئيس المدينة يواصل جهود رش ورتطهير الشوارع والمنشاءات بالمدينة فى اطار الجهود الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا

وبدوره تفقد اللواء وفائى الحصيوى رئيس مدينة سيوة أعمال نقطة الطب الوقائي بكمين (الكيلو٧) والتي تحتوي علي راصد لحصر حركة الأفراد والمركبات الوافدين إلي سيوة وكذا فريق رش وتطهير المركبات القادمه إلي الواحه وعنصر لقياس درجه الحراره كإجراء وقائي وذلك ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدوله للوقاية من فيروس كورونا المستجد(COVID-19) ومنعا لإنتشار الأمراض بين أفراد المجتمع

والاطمئنان على انتظام و كفاءة العمل ، مع التوجيه بسرعة الاستجابة لشكاوى ومطالب المواطنين في حينه.



وقام مجلس مدينة العلمين برئاسة المهندس رضا جاب الله رئيس المدينة برفع التراكمات الصلبة وتكثيف جهود النظافة بالمدينة ..والاهتمام برفع مستوي اعمال النظافة اليومية ينطلق المركز والقري التابعة وذلك حفاظا علي الصحة العامة والمظهر الحضاري الذي يليق بمحافظة مطروح.



كما تم تنظيم حملة مكبرة لرفع مستوي النظافة بقرية سيدي عبد الرحمن بمتابعة فتح الله صالح رئيس القرية ورش وتطهير الارصفة والشوراع وواجهات المحلات بسيارات ومعدات مجلس مدينة العلمين والوحدة المحلية بقرية سيدي عبد الرحمن في اطار جهود منع نقل العدوي والوقاية من فيروس كورونا ..