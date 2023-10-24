محافظ مطروح يوجه بمقترح إقامة مسشتفى للأورام بمنطقة علم الروم

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لوكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الصحة بشأن المواصفات الكودية والرسومات الهندسية لمقترح إقامة مسشتفى للأورام بمنطقة علم الروم بالتعاون مع الجانب الإماراتي ومخاطبة الوزارة بها .

جاء ذلك خلال لقاء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع المستشار محمد الكعبي بشئون الرئاسة الإماراتية وبحضور عبد السلام كويلة رئيس مدينة العلمين والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة.

وأكد محافظ مطروح عمق العلاقات التاريخية و التعاون الوثيق بين مصر والإمارات مع الترحيب بكافة أوجه التعاون .

وتم خلال اللقاء مناقشة التعاون مع الجانب الإماراتي في الحفاظ على البيئة خاصة بمنطقة محمية العلمين مع الترحيب بمقترح التعاون فى إنشاء مصنع تدوير للقمامة جنوب المحمية بعد نقل مقلب تجميع القمامة من غرب المحمية إلى جنوبها ، والتنبيه على جميع القرى السياحية بعدم إلقاء المخلفات فى مقلب القمامة القديم وتوقيع المحاضر والإجراءات القانونية الرادعة .

كذلك الترحيب بجهود المشاركة والتعاون في المجال الطبي والصحي مع دراسة إنشاء وحدة صحية بأحد قرى أو تجمعات مدينة العلمين والأكثر احتياجا لإنشاء الوحدة وفقا للضوابط والشروط الخاصة بإنشاء الوحدات الصحية وخدمة أكبر عدد من التجمعات السكنية.