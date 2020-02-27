محافظ مطروح يوجه بسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في المدينة

كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح، بمتابعة تركيب الأنترلوك بمنطقة الأفراد ومشروعات الكهرباء بالسواني وزيادة أعمدة الإنارة بالمقابر، وذلك استمرارا لتوجيهات المحافظ بشأن متابعة المشروعات الجارية بنطاق المدينة لسرعة الانتهاء منها طبقا للخطط والتوقيتات المتفق عليها.

وبدوره تابع اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الضيقة بمنطقة الأفراد التي لم تدرج في خطة الرصف لتتحول لمنطقة نموذجية حضارية.

وأضاف المعداوى أن توجيهات محافظ مطروح متابعة المشروعات الجارية بالمدينة من أعمال تركيب بلاط الأنترلوك بمنطقة الأفراد وتذليل جميع العقبات لضمان الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المتفق عليها .

المعداوى يتفقد منطقة السواني لمتابعة نسب تنفيذ أعمال التدبيش والتاكسي لحرم السكة الحديد

وتفقد رئيس المدينة منطقة السواني لمتابعة نسب تنفيذ أعمال التدبيش والتاكسي لحرم السكة الحديد والتي وصلت إلي 90%، إضافة إلي متابعة رفع مخالفات البناء بعد فتح الشارع الموازي لخطة السكة الحديد.

كما تابع المعداوى أعمال الكهرباء الخاصة بتحويل المنطقة من هوائي إلي أرضى وزيادة أعمدة الإنارة بالمقابر طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تمهيدا لرصف الشارع ليكون أحد أهم المحاور الجديدة التي تربط السواني بشوارع المحطة وعلم الروم والإمام مالك وتسهيل حركة الوصول للمقابر .

ويأتى ذلك بعد أيام من عقد رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح اجتماعه الدوري مع رؤساء القري للوقوف علي المعوقات والمشاكل التي تواجه العمل بحضور الأستاذ سعيد الملاح سكرتير المدينة وبتكليف من محافظ مطروح

المعداوي لرؤساء القرى تلبية احتياجات ومطالب أهالينا بالتجمعات بالصحراء.

ونقل المعداوى تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتلبية احتياجات ومطالب الأهالي بحصر احتياجات القري ورفع تقارير دورية حول المعوقات والمشاكل التي تواجه أهالينا بالتجمعات لتقديم الحلول العاجلة .

وناقش رئيس مدينة مرسى مطروح الخطة الاستثمارية بالقرى لمشروعات الرصف والكهرباء التي سيتم تنفيذها طبقا للوائح والقوانين والخطط الموضوعة بالتوقيتات المتفق عليه لسرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية.

وشدد علي رفع معدلات العمل لرؤساء القري بتقديم حلول سريعة لجميع المشاكل لينعكس ذلك علي الخدمات المقدمة للمواطنين بالقري تلبية لمطالب الأهالي.

وأكد رئيس المدينة بان محافظ مطروح علي ضرورة اهمية التواجد بين الاهالي بالقري للتعرف علي القضايا التي تشغل المواطنين لتقديم الحلول الفورية.