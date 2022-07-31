محافظ مطروح يوجه بمتابعة حالات المصابين بحادث تصادم أتوبيس الرحلات

كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ ، بالانتقال على الفور لتفقد موقع حادث تصادم اتوبيس رحلات داخلى بسيارة نقل ثقيل بمدينة الضبعة للوقوف على الحادث والحالة الصحية للمصابين، ومتابعة تقديم كافة أوجه الرعاية والعناية الطبية لهم.

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية تلقت بلاغا اليوم الأحد، بوقوع حادث تصادم أتوبيس نقل للسياحة الداخلية بسيارة نقل ثقيل بالطريق الدولي الساحلي الإسكندرية مطروح عند قرية جلال غرب مدينة الضبعة وأسفر الحادث عن إصابة 44 شخصا وجميعهم يتلقون العلاج اللازم داخل مستشفى الضبعة المركزي.

أكد محافظ مطروح، أنه فور تلقيه إخطارًا بالحادث، تم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف فى وقت قياسى بعد ٤ دقائق من تلقى الإخطار ، بإشراف دكتور مصطفى أشرف مدير إسعاف مطروح، وفريق الانتشار السريع من أطباء الطوارئ بمديرية الصحة لموقع الحادث؛ بإشراف دكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة لتقديم كافة المساعدات والإسعافات اللازمة ونقل المصابين لمستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج بحضور الدكتور عماد الدين عبدالله رئيس مركز ومدينة الضبعة الذى تفقد مستشفى الضبعة المركزي وذلك للاطمئنان علي حالة المصابين ومتابعة حالة الحركة المرورية وفتح الطريق أمام السادة المسافرين.

ووجه محافظ مطروح باستمرار متابعة كافة الحالات المصابة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحويل الحالات التي تستدعي حالاتها لمستشفيات أخرى لعمل اللازم.