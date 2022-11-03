محافظ مطروح يوجه بمتابعة توريد تقاوي القمح للمزراعين بتخفيض 50%

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمديرية الزراعةبالمتابعة المستمرة لتوريد تقاوى القمح والتى يتم توريدها من وزارة الزراعة بتخفيض 50% وتسليمها للمزراعين.

يأتي ذلك وفق الضوابط المعمول بها مع التأكد من كفايتها للمناطق المحدد زراعتها بالقمح لتحقيق المستهدف من زيادة الرقعة الزراعية المزروعة بالقمح وزيادة إنتاحيتها على مستوى المحافظة، وبما يتواكب مع جهود الدولة في تحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتى، وكذلك التوسع في جهود حصاد مياه الامطار للإستفادة منها في رى الزراعات وتنمية الوديان والمراعي

يذكر أن اللجنة المشكلة بقرار محافظ مطروح رقم 285 لسنة 2022 برئاسة رئيس المركز المختص وعضوية كلا من المكتب الفني الهندسي ، الادارة العامة للازمات ـ الشئون القانونية ـ ادارة التفتيش المالي والاداري ) بديوان عام محافظة مطروح.