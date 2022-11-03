محافظ مطروح يوجه بمتابعة الاستعدادات لموسم الشتاء والأمطار

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس بالمتابعة المستمرة لاستعدادات المحافظة لمواجهة موسم الشتاء و الأمطار مع التأكد من الجاهزية التامة لجميع المعدات والحالة الفنية لها وكذلك تأهيل فرق العمل بحميع مدن المحافظة والمديريات المعنية للتعامل السريع مع أي طارئ.

يأتي ذلك استمرارا لاستعدادات محافظة مطروح لموسم الشتاء والأمطار.

وتابع محافظ مطروح تقرير أعمال اللجنة المكلفة للوقوف على مدى جاهزية المعدات والسيارات المخصصة للتعامل مع السيول والأمطار بمراكز و مدن المحافظة للتأكد من جاهزيتها التامة للتعامل الفوري مع الأمطار الغزيرة أوالسيول .

وفى سياق متصل قامت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمطروح أمس في قرية القطرانى بمدينة سيدى برانى غرب مطروح بتسليم عدد ٣ سيارات نقل لمياه الشرب ماركة مرسيدس بعد تجديدها تماما الى مجلس مدينة سيدى برانى لتقديم خدمة توصيل المياه الى اهالى القرية وفقا للبرتوكول المبرم بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح ومؤسسة مصر الخير والبنك الاهلى المصرى بتكلفة قدرها مليون و٢٠٠ الف جنيه.

وصرح “إبراهيم خالد” رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمطروح بأنه تم تسليم عدد ٣ سيارات ماركة مرسيدس سعة ١٠ أطنان للسيارة وذلك بعد تجديدها ورفع كفاءتها إلى مجلس مدينة سيدى برانى لدخولها الخدمة وتوفير مياة الشرب لأهالى قرية القطرانى والمناطق المحرومة المجاورة.

وأوضح أنه سبق وتقدمت مؤسسة مصر الخير بطلب الى شركة المياة لشراء سيارة نقل مياة شرب بالمبلغ المتاح وقدرة مليون و٨٠٠ الف جنيه لخدمة قرية القطرانى فى إطار المشاركة المجتمعية التى تقدمها المؤسسة بالتعاون مع البنك الأهلي المصرى ونظرا لارتفاع سعر سيارات نقل المياة مقارنة بالمبلغ المتاح اقترحت الشركة فكرة اعادة تجديد عدد ٣ سيارات قديمة قد تم تكهينها بإدارة الحملة بالشركة واعادة تشغيلها ودخلها للخدمة وقد تم بالفعل رفع كفاءة السيارات الثلاث وتحويلها من سيارات ماركة قديمة الى سيارات ماركة مرسيدس بعد إحلال وتجديد كافة المحتويات

كما وفرت الشركة عدد ٣ تنكات مياه استانلس ستيل جديدة بتكلفة اجمالية قدرها مليون و٢٠٠ الف جنيه.

يأتى ذلك بعد أن أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجهود شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، في إعادة تطوير عدد 3 سيارات لنقل مياه الشرب بالتعاون مع البنك الأهلي المصري ومؤسسة مصر الخير، وذلك بجودة عالية وبتكلفة أقل لتوفير مياه الشرب لتجمعات القرية ومدرسة اولاد يحيى أمس خلال افتتاح مدرسة أولاد يحيى للتعليم الأساسي بقرية القطراني بمركز سيدي براني اليوم الأربعاء.