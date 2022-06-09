محافظ مطروح يوجه بسرعة تنفيذ أعمال خدمية وتجميلية استعدادا لموسم الصيف

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتجميل الجزيرة الوسطى لمدخل مدينة مرسى مطروح بداية من بوابة الكيلو 21 وإعادة المظهر الجمالى بما يليق بمدخل المدينة السياحية خاصة مع الاقبال السياحى الذى تشهده المحافظة خلال موسم الصيف.

ويأتى ذلك فى إطار إستعادة الشكل الحضارى لمدينة مرسى مطروح السياحية أمام أهلها وزائريها ،

كما وجه محافظ مطروح بتسوية أرض السوق بجوار السيرك لاستكمال نقل الباعة الجائلين بمدينة مرسى مطروح إليها، وكذلك عمل رفع مساحى لموقع بجوار السكة الحديد بمدخل منطقة الكيلو 7 حى الشروق ،وتخطيطها وتسويته وتمهيد الموقع لتجميع الباعة الجائلين والأكشاك لنقلهم اليها حفاظا على المظهر الحضاري وتيسير حركة السير والمواصلات .

وأوضح رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح أنه جار أعمال تسوية وتمهيد الجريزة الوسطى لمدخل المدينة مع قيام اللوادر بالتسوية ورفع تراكمات الاتربة أول بأول.

كما قام مركز ومدينة مرسى مطروح يرافقه شرطة المرافق برفع أشغال الباعة الجائلين بجوار الشئون الصحية وتوجيههم إلى الأسواق الحضارية بالمدينة و التى تم تجهيزها للقضاء على الاشغالات والتعديات على الشوارع مع اعادة الانضباط والسيطرة على الشوارع ومنع التجاوزات لتيسير حركة المواطنين والمواصلات.