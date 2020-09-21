محافظ مطروح يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تسليم مدرسة الخلفاء الراشدين الثانوية الزراعية

وجه اللواء خالد شعيب ، محافظ مطروح ، بسرعة الانتهاء من أعمال تسليم مدرسة الخلفاء الراشدين الثانوية الزراعية بقرى بنجر السكر بمدينة الحمام لتقليل الكثافات، ولخدمة طلاب الثانوي الفنى الزراعى بالمنطقة، خاصة باعتبارها منطقة زراعية، وحاجة الأهالى إلى التوسع فى ذلك النوع من التعليم لخدمة المجتمع المحلى.

وأوضح الدكتور سمير النيلى ، وكيل وزارة التربية والتعليم ، أنه تم الانتهاء من استلام المبنى الجديد لمدرسة الخلفاء الراشدين الثانوية الزراعية بالقرية 27 بنجر السكر عقب الانتهاء من امتحانات العام الدراسى الماضى، وتم البدء فى نقل أثاث المدرسة من المدرسة القديمة إلى المدرسة الجديدة، بالإضافة إلى نقل المعدات والورش حيث تم نقل الجرار الزراعى والآلات الزراعية إلى المدرسة الجديدة، وجارٍ نقل مواتير الرش والصوبة وبعض المكاتب، وسيتم الانتهاء نهائيا من النقل إلى المدرسة الجديدة خلال 10 أيام.

المدرسة سعة 9 فصول بالإضافة إلى الورش والمعامل

وأشار المهندس حسن سلامة مدير فرع هيئة الابنية التعليمية بمطروح إلى أن المدرسة سعة 9 فصول، بالإضافة إلى الورش والمعامل وبتكلفة 12,495 مليون جنيه.

وناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أمس الأحد، استعدادات فرع هيئة الأبنية بمطروح لبدء العام الدراسى الجديد مع الاستعداد لافتتاح عدد من المدارس الجديدة، وتطوير وصيانة عدد آخر من المدارس؛ حيث أوضح المهندس حسن سلامة مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح أنه جارٍ إنشاء وتطوير عدد من المدارس الجديدة، وتطوير أخرى بمدن المحافظة بهدف تقليل الكثافات وتوفير الخدمة التعليمية لأبنائنا الطلاب بالمناطق البعيدة ذات الكثافات العالية.

وأشار الى أنه جارٍ إنشاء عدد 19 مشروع إنشاء عدد من المدارس حاليا منها 7 مدارس تحت التسليم وهى مدرسة جلحوب المغوارى للتعليم الأساسى بالعلمين سعة عدد 11 فصل بتكلفة 6,7 مليون جنيه، ومدرسة سعد زغلول الابتدائية بالضبعة سعة 28 فصلا، وبتكلفة 11,6 مليون جنيه، ومدرسة الضبعة الابتدائية البحرية سعة 26 فصلا وبتكلفة 9,6 مليون جنيه ، ومدرسة فوكة للتعليم الاساسى بالضبعة سعة 23 فصلا وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة 6,8 مليون جنيه ، ومدرسة خالد بن الوليد الابتدائية المشتركة 2 بمدينة الحمام سعة 27 فصلا ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة 8,3 مليون جنيه، ومدرسة الامل للتعليم الاساسى بمدينة برانى سعة 14 فصلا وبتكلفة 5,4 مليون جنيه بالإضافة إلى أنه جارٍ أعمال صيانة وتطوير 14 مشروعا منها إنهاء أعمال تطوير وصيانة مدرسة السيدة عائشة الاعدادية بنات بمدينة مرسى مطروح بتكلفة 1,2 مليون جنيه ، ومدرسة محمد خليل بالضبعة بتكلفة 900 ألف جنيه.

وأشار مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح إلى أنه جارٍ الإعداد حاليا لافتتاح عدد من تلك المدارس قبل بدء العام الدراسى، بالإضافة إلى مدرسة ابن سيناء التجريبية المتميزة للغات بمنطقة علم الروم مرسى مطروح.