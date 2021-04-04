محافظ مطروح يوجه بسرعة إعادة الشيء لأصله بشارع حديقة راضي

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة إعادة الشيء لأصله بشارع حديقة راضى فى اتجاه الكورنيش، وكذلك شوارع المنطقة خاصة بعد استكمال توصيل كافة أعمال البنية التحتية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ مطروح فى إطار المتابعة المستمرة للاستعداد لموسم الصيف.



كما وجه محافظ مطروح بالعمل على الاستغلال الأمثل اقتصادياً لحديقة راضى خاصة مع موقعها المتميز بما يخدم أهالى المحافظة وزائريها.

كما وجه المحافظ مجلس مدينة مرسى مطروح بمراجعة أعمال إنارة الأعمدة بشوارع منطقة حى الزيتون غرب مدينة مرسى مطروح ، مع استمرار خطة المحافظة فى إنارة جميع التجمعات والمناطق البعيدة والعزب بعدد 43 تجمع ومنطقة مدرجة بخطة تركيب كشافات.

وذلك من منطقة تجمع الكميلات بالكيلو 21 غرب مدينة مرسى مطروح حتى منطقة سملا بالكيلو 18 بالطريق الدولى الساحلى مطروح الاسكندرية، مع إنهاء اناره جميع المناطق قبل شهر رمضان الكريم ، حيث تواصل إدارة الإنارة والكهرباء بمجلس مدينة مرسى مطروح اعمال انارة الكشافات بجميع المناطق المدرجة وذلك من خلال ثلاث سيارات سلم كهرباء ومعها الفنيين والكشافات والمهمات ، والتى تعمل من الساعه التاسعة صباحا حتي منتصف الليل.