محافظ مطروح يوجه بزيادة ضخ مياه الشرب لخزانات العمارات الجديدة

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح ببحث سبل زيادة ضخ مياه الشرب لخزانات العمارات الجديدة بمنطقة الكيلو 4 بمطروح ، موجهاً بسرعة الإنتهاء من مراجعة و تسليم باقي شبكة الصرف الصحى قبل نهاية يونيو القادم بالتوازى مع سرعة إنهاء الوصلات المنزلية وتشغيل محطات رفع الصرف الصحى.

كما وجه خالد شعيب بتشكيل لجنة معاينة لمنطقة الكيلو 3 شرق سور النجدة بمرسي مطروح لمعاينة مدى وصول ضخ المياه مع مراجعة المحابس وبحث سبل تحسين مستوى الضخ للأهالي، بالإضافة إلى الانتهاء من مراجعة إنارة كشافات الاعمدة بالمنطقة .

كما وجه محافظ مطروح كذلك بسرعة الدفع بسيارات سحب مياه الصرف الصحى بجميع خزانات الصرف الصحى بمنطقة العمارات الجديدة بالكيلو 4 بمرسي مطروح وعمل خطة زمنية لسحب المياه من الخزانات،مع توعية الأهالي بصيانة شبكة الصرف الصحى داخل العمارات .