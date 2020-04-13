محافظ مطروح يوجه بزيادة أعداد عربات توزيع الخبز

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بزيادة أعداد عربات توزيع الخبز، وتيسير بيع الخبز من خلال منافذ داخل مجمع المخابز بمدينة مرسى مطروح، والذى يتم إنتاجه من خلال 4 خطوط إنتاج بالتناوب بالتنسيق مع مديرية التموين، حيث يتم توزيع الخبز على المواطنين من خلال 6 عربات متنقلة للتيسير عليهم.

وجاء ذلك التوجيه خلال تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مجمع المخابز بمدينة مرسى مطروح للاطمئنان على سير العمل مع عدم وجود أى معوقات فى التشغيل، وكذلك الاطمئنان على مدى التزام جميع العمال بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

واستمع المحافظ لشرح حول دورة الإنتاج بالمخبز والتى تبلغ يوميا 30 ألف رغيف من خلال 4 خطوط إنتاج بالتناوب بالتنسيق مع مديرية التموين، حيث يتم توزيع الخبز على المواطنين من خلال 6 عربات متنقلة للتيسير عليهم وصولا إلى العديد من المناطق بمدينة مرسى مطروح.

وتم التوجيه بزيادة اعداد عربات توزيع الخبز وتيسير بيع الخبز من خلال منافذ داخل المجمع ذاته، مشيدا بجودة المنتج من الخبز ، وموجها بمتابعة أعمال التطهير والتعقيم الدورية المستمرة والتزام العمالة وعددها 65 عاملا وإداريا بإجراءات الوقاية من فيروس كورنا مع الالتزام بارتداء الكمامات وقفازات اليد.

كما تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال إعادة تأهيل وتطوير الحارة البطيئة بالطريق الدولى الساحلى مطروح إسكندرية من الكيلو واحد في اتجاه الكيلو ٤ مرورا بموقف السيارات ومحطة أتوبيس غرب الدلتا، مما يعمل على تيسير حركة السير والمواصلات، والتى تجرى أعمال الرصف بها حاليا.

ووجه محافظ مطروح لمديرية الإسكان المشرفة على الأعمال بالتنسيق مع الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية المنفذة للأعمال برفع كفاءة البلدورات، وكذلك تأهيل ورصف عدد من الشوارع الجانبية، كما تابع محافظ مطروح أعمال إعادة تأهيل وتطوير عمارات منطقة الكيلو 4 القديمة، والتى بدأت المرحلة الأولى بتطوير 10 عمارات جارى أعمال رفع الكفاءة بهم حاليا، من خلال التعاون مع البنك الأهلى المصرى وتنفذها الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية، كما اطمأن على التزام العمالة بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورنا حفاظا على سلامتهم.

وفى سياق الخدمات أقام مركز ومدينة الحمام بالتعاون مع مديرية التموين سوق لبيع الخضروات والفاكهة لتقديمها وبيعها للمواطنين بسعر الجملة، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وذلك بهدف التخفيف من أعباء المواطنين.

لمواجهة محاولات بيع احتكار السلع أو المغالاة فيها

ويستهدف سوق بيع الخضراوات والفاكهة تقديمها وبيعها للمواطنين بسعر الجملة لمواجهة محاولات بيع التجار احتكار السلع أو المغالاة فيها، خاصة مع الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم.