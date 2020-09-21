محافظ مطروح يوجه برفع الاستعدادات بالمراكز والمدن لمواجهة عدم استقرار الجو والسيول المحتملة

أعلن خالد شعيب، محافظ مطروح، رفع درجة الاستعداد بمراكز ومدن المحافظة، لمواجهة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، والسيول المحتملة، والتأكد من جاهزية الأجهزة المعنية لمواجهة أى حادث طارئ، وكلف محافظ مطروح، رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الكهرباء والحماية المدنية، والجهات المعنية بضرورة رفع حالة الطوارئ .

واتخاذ التدابير والإفادة بما من جاهزية المعدات ومخرات السيول، فى كل مركز تحسبًا لأى طارئ، والإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية مع مراجعة، مخرات السيول على أرض الواقع، وعددها 86 مخرًا على مستوى مدن المحافظة، وتطهيرها والتأكد من جاهزيتها وعدم وجود أي عوائق بها، والمرور على غرف صرف الأمطار، كل في نطاق مركزه للتأكد من عملها بكفاءة، وإصلاح التالف منها، وتجهيز سيارات الكسح المخصصة لشفط المياه، وسيارات الحماية المدنية لسرعة توجيهها، لمكان تجمعات الأمطار حال سقوط أمطار غزيرة، ومراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية، للتأكد من تسليكها لتصريف مياه الأمطار.

غرفة عمليات الأزمات منعقدة على مدار 24 ساعة

وأشار محافظ مطروح إلى أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية تنتج عن سوء الأحوال الجوية، مؤكدا على ضرورة التعاون والتنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمتابعة الدورية، على مدار الساعة خلال فترة عدم الاستقرار واتخاذ التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع أى حادث طارئ، وكانت هيئة الأرصاد الجوية، حذرت في بيان لها من توقعات بتقلبات جوية، وحالة من عدم الاستقرار وسيول محتملة بعدد من المحافظات

وقام خالد شعيب، محافظ مطروح، الجمعة الماضية بزبارة ميدانية لمدينة الحمام، في إطار الزيارات المستمرة لمتابعة تنفيذ الأعمال والمشروعات الخدمية، وأعمال التطوير الجديدة، يرافقه أشرف إبراهيم، السكرتير العام، ومسعد عبد الهادى رئيس مدينة الحمام، ونواب البرلمان أحمد رسلان، ورزق جالى، ومديري المديريات والإدارات المعنية، وافُتتح ملعب ومركز شباب اليرموك بقرية ٢٧ بمدينة الحمام، بتكلفة ٤ ملايين جنيه، على مساحة ١٠ آلاف متر مربع.

وأوضح خالد عبد الحميد، مدير عام الشباب والرياضة، أن أعمال تطوير ورفع كفاءة لمبني مركز الشباب بتكلفة ٢ مليون جنيه، بدعم من محافظة مطروح، وإقامة ملعب خماسى متطور بتكلفة ٢ مليون جنيه، بدعم من وزارة الشباب والرياضة، ويأتى ذلك في إطار إنشاء وإعادة تأهيل عدد من مراكز شباب المحافظة، والاستغلال الأمثل لطاقات الشباب، ووجه محافظ مطروح، بضرورة استغلال إمكانات المركز سواء رياضية، أو ثقافية، وتنمية مواهب وقدرات الشباب، ووافق محافظ مطروح على إقامة دورة لكرة القدم تحت رعايته.

وتفقد محافظ مطروح عمارات الإسكان الاجتماعى، بمنطقة حفر الباطن، بمدخل مدينة الحمام، لمتابعة حل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، حول العمارات، موجها بسرعة إنهاء أعمال اللجنة التى تم تشكيلها قبل أول أكتوبر، مع وجود دكتور استشارى من إحدي الجامعات لتحديد مصدر المياه، ووضع حلول عاجلة لخفض المنسوب ووقف مصدره .